Напишите синонимы к словам/төменде берілген сөздердің жазыңдар: Қас - ,,, Жадырау - ,,, Суық - ,,, көнбеді - ,,, Ас - ,,, Жұрт - ,,, Жақын - ,,, Кәрі - ,,, Өзге - ,,,
Қазақ тiлi
Напишите синонимы к словам/төменде берілген сөздердің жазыңдар: Қас - ,,, Жадырау - ,,, Суық - ,,, көнбеді - ,,, Ас - ,,, Жұрт - ,,, Жақын - ,,, Кәрі - ,,, Өзге - ,,,
Ответ(ы):
Гость:
Қас-қабақ, жадырау-кулімдеу, суық-салтын, көнбеді- келіспеуі, ас- ауқат, журт- халық (ел), жақын-қасында, озге-баска.
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