Примеры привидите пож. Рассказ моя любимая игрушка-Зайка Фантазии нет совсем
Русский язык
Примеры привидите пож. Рассказ моя любимая игрушка-Зайка Фантазии нет совсем
Ответ(ы):
Гость:
1.Выступление: Игрушка -это образец народной у меня (история появления первых игрушек; все люди имеют любимые игрушки) 2.У меня есть любимая игрушка: 1. История появления моей любимой игрушки 2. Описания (форма материала, цвет, редкие детали)
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