Примеры привидите пож. Рассказ моя любимая игрушка-Зайка Фантазии нет совсем

Гость: Гость:

1.Выступление: Игрушка -это образец народной у меня (история появления первых игрушек; все люди имеют любимые игрушки) 2.У меня есть любимая игрушка: 1. История появления моей любимой игрушки 2. Описания (форма материала, цвет, редкие детали)