Кто для вас Ваш пес , каково это иметь собаку?

Гость: Гость:

Пёс- это самый верный друг человека. Он никогда не предаст. Даже если на Вас будут нападать. он начнёт лесть в драку за Вас, чтобы защитить Вас. Иметь собаку очень здорова, и Вы будете точно знать, что у Вас есть защита!