Кто для вас Ваш пес , каково это иметь собаку?

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Кто для вас Ваш пес , каково это иметь собаку?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пёс- это самый верный друг человека. Он никогда не предаст. Даже если на Вас будут нападать. он начнёт лесть в драку за Вас, чтобы защитить Вас. Иметь собаку очень здорова, и Вы будете точно знать, что у Вас есть защита!
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