Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Слово висеть это инфинитив или глагол
Русский язык
Слово висеть это инфинитив или глагол
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Висеть это глагол в Н.ф.
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Циборе шёкиля чузды кощ бюжь -указать количество мягких согласных
Ответить
Русский язык
Посинеть потемнеть разбор слова по составу
Ответить
Русский язык
Как понять выполнить по памятке р/о
Ответить
Математика
Как решить ? -5-15-(-28)-14
Ответить
Математика
Как по этим задачам составить схемы?
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск