Составь диктант из 12 слов:5 наречий ,7 названий спортивных игр , дней недели

Гость: Гость:

Вечером в воскресенье я пойду на хоккей.Я буду болеть за наших Вечером в воскресенье будет весело .На следующее утро я встану и пойду поиграю на улице в футбол.В субботы у нас состоится соревнования по футболу.А на следующий день по плаванью.Я очень люблю заниматься спортом особенно теннисом. Спорт это весело , но ещё я люблю бег и прыжки . Мне это очень нравится