Составь диктант из 12 слов:5 наречий ,7 названий спортивных игр , дней недели

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Составь диктант из 12 слов:5 наречий ,7 названий спортивных игр , дней недели
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вечером в воскресенье я пойду на хоккей.Я буду болеть за наших Вечером в воскресенье будет весело .На следующее утро  я встану и пойду  поиграю на улице в футбол.В субботы у нас состоится соревнования по футболу.А на следующий день по плаванью.Я очень люблю заниматься спортом особенно теннисом. Спорт это весело , но ещё я люблю бег и прыжки . Мне это очень нравится
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