Помогите пожалуйста! В каких сочетаниях слов имеется ошибка? 1) с восемью помощни??ами 2)двухтысячный год 3)три пятых метров 4)в семистах километрах. должно быть 2 варианта

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Помогите пожалуйста! В каких сочетаниях слов имеется ошибка? 1) с восемью помощни??ами 2)двухтысячный год 3)три пятых метров 4)в семистах километрах. должно быть 2 варианта

Автор: Гость