Маша решила 8 примеров, Антон -на 6 примеров больше, чем Маша, а Рома решил на 5 приме??ов меньше, чем Антон. сколько примеров решил рома

Математика

Маша решила 8 примеров, Антон -на 6 примеров больше, чем Маша, а Рома решил на 5 приме??ов меньше, чем Антон. сколько примеров решил рома

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