Маша решила 8 примеров, Антон -на 6 примеров больше, чем Маша, а Рома решил на 5 приме??ов меньше, чем Антон. сколько примеров решил рома
Математика
Маша решила 8 примеров, Антон -на 6 примеров больше, чем Маша, а Рома решил на 5 приме??ов меньше, чем Антон. сколько примеров решил рома
Ответ(ы):
Гость:
8+6=14(Примеров) Решил Антон. 14-5=9(Примеров) Решил Рома.
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