В киоске было 40тетрадей. из них за день продали: в клетку-три восьмих числа всех те??радей, в линейку-три восьмых числа всех тетрадей, в линейку-две пятых числа всех тетрадей. сколько тетрадей в клетку продали за день? сколько...

Математика

В киоске было 40тетрадей. из них за день продали: в клетку-три восьмих числа всех те??радей, в линейку-три восьмых числа всех тетрадей, в линейку-две пятых числа всех тетрадей. сколько тетрадей в клетку продали за день? сколько тетрадей продали за день? сколько всего тетрадей продали за день?

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