Есть монеты достоинством 1рубль 2рубля 5рублей сколькоспособов ты знаеш чтобы наб??атьэтими монетами 5 рублей нарисуй все способы

Информатика
Есть монеты достоинством 1рубль 2рубля 5рублей сколькоспособов ты знаеш чтобы наб??атьэтими монетами 5 рублей нарисуй все способы
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Ответ(ы):
Гость:
2+2+1 2+1+1+1 1+1+1+1+1
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