Есть монеты достоинством 1рубль 2рубля 5рублей сколькоспособов ты знаеш чтобы наб??атьэтими монетами 5 рублей нарисуй все способы

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Есть монеты достоинством 1рубль 2рубля 5рублей сколькоспособов ты знаеш чтобы наб??атьэтими монетами 5 рублей нарисуй все способы

Автор: Гость