Есть монеты достоинством 1рубль 2рубля 5рублей сколькоспособов ты знаеш чтобы наб??атьэтими монетами 5 рублей нарисуй все способы
Информатика
Есть монеты достоинством 1рубль 2рубля 5рублей сколькоспособов ты знаеш чтобы наб??атьэтими монетами 5 рублей нарисуй все способы
Ответ(ы):
Гость:
2+2+1 2+1+1+1 1+1+1+1+1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В пакете 1 л вишнёвого сока.Это 5 стаканов .Ваня выпил утром 2 стакана сока и вечером еще 1 стакан,Сколько всего стаканов сока он выпил? Сколько ст...
Русский язык
Литература
Зашифрована фраза на русском языке. Расшифруйте ее и напишите в лист ответов посл??днее слово фразы: Ф рэзю лётырязъ орёчгя, ф рэзю ёмя лёзря..