Начертить тупоугольный треугольник и покажите точку равноудалененую а) от его с??орон б) от его вершин Срочно помогите дам 15 баллов!!!

Математика
Начертить тупоугольный треугольник и покажите точку равноудалененую а) от его с??орон б) от его вершин Срочно помогите дам 15 баллов!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Черти треугольник развёрнутый - это будет тупоугольный ( неважно сколько градусов только не 90) в правом угле ставишь точку это будет от его вершин А в вершину ставишь точку это будет от его углов
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