Помогите срочно!! 1.Отрезки PN и ED пересекаются, в их середины М. Докажите, что EN || PD 2.На рисунке угол 1 = 47 градусам, угол 2 = 118 градусам, угол 3 =62 градусам. Найдите угол 4.

Гость: Гость:

1. ΔРМД=ΔЕМN по двум сторонам РМ=МN ЕМ=МД и углу между ними ∠РМД=∠ЕМN как вертикальные Из равенства треугольников следует, что ∠ДРМ=∠ENP А это внутренние накрест лежащие. Если они равны, то прямые РД и ЕN параллельны 2. Так как ∠2+∠3=118°+62°=180°, т. е сумма внешних односторонних углов равна 180°, то прямые МК и ТР параллельны. ∠5=47° как вертикальный углу 1 ( см. рисунок в приложении) Сумма внутренних односторонних углов 180° Значит ∠5+∠4=180° ∠4=180°-∠5=180°-∠1=180°-47°=133°