Морфологической разбор слова квадратном
Русский язык
Морфологической разбор слова квадратном
Ответ(ы):
Гость:
Квадратом (чем?) -существительное Н.Ф (что?) квадрат М.п 1) п.п неодуш; нариц; муж. род; 2 склонение 2) н.п. ед.число; Творительный падеж. (чем?) квадратом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В киоске было 40тетрадей. из них за день продали: в клетку-три восьмих числа всех те??радей, в линейку-три восьмых числа всех тетрадей, в линейку-д...
Математика
Найдите значения выражений: 1) 3/5*1/2*4/9 2) 4/7*35/36*3/5 3) 1/2*2/3*3/4*4/5 4)4/5*10/27*15/16 СРОЧНО.
Русский язык