Помогите пажайлусто перевести текст ?!!?

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Австралия, самый маленький континент в мире, очень интересная страна. Здесь есть много вещей, которые можно увидеть, от пустынь до красивых пляжей, от исторических старых домов до современных построек (зданий), от необычных деревьев и растений до уникальной дикой природы. Одним из самых удивительных животных в мире является коала. Они живут только в Австралии и на некоторых близлежащих островах. И хотя коалы выглядят как плюшевые мишки (наверное так), они не являются ими. Коала является родственником кенгуру, который в свою очередь является символом Австралии. Мамы-коалы также имеют маленькие карманы, где крошечные детки-коалы растут как кенгуру. После того, как ребенок был в кармане в течение 6-7, он покидает кармашек и начинает питаться листьями эвкалиптового дерева. У коал славные огромные уши, большие темные глаза и черный нос. Коалы также имеют густой мех, который защищает их от жаркой и холодной погоды и который также является для них дождевиком (не точно). Коалы проводят в день целых 18 часов сна и отдыха на деревьях в которых они живут. Иногда они спускаются вниз,на землю, чтобы поискать другое дерево, но они редко прыгают из одного дерева на другое. Коалы живут в лесах вместе с другими коалами, но каждая коала имеет свое собственное дерево, к которому другие коалы не подходят. Слово "Коала" означает "не пьет". Конечно, они пьют когда это необходимо, но большую часть воды они получают из листьев эвкалипта, которые они едят. Существует множество видов эвкалиптового дерева в Австралии, но коалы питаются исключительно молодыми листьями некоторых эвкалиптовых деревьев; они практически ничего больше не едят. Коалы - исчезающий вид животных. Много лет назад люди убивали коал ради их шерсти. Сейчас строгие законы защищают коал от охотников, но люди вырубили много лесов с эвкалиптовыми деревьями. Теперь они пытаются сохранить (или спасти) редкие леса с их замечательными деревьями и маленькими "плюшевыми мишками"