С одного аэродрома одновременно в противоположных направлениях вылетели два вер??олета. Какое расстояние будет между ними через 4 часа, если скорость движения первого вертолета 120 км/ч, а второго — 150 км/ч?
Математика
С одного аэродрома одновременно в противоположных направлениях вылетели два вер??олета. Какое расстояние будет между ними через 4 часа, если скорость движения первого вертолета 120 км/ч, а второго — 150 км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
120 км/час + 150 км/час = 270 км/час (скорость удаления друг от друга) S=Vt 270 км/час * 4 час = 1080 км Ответ: через 4 часа между ними будет 1080 км 120 км/час * 4 час = 480 км 150 км/час * 4 час = 600 км 480 км + 600 км = 1080 км
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