С одного аэродрома одновременно в противоположных направлениях вылетели два вер??олета. Какое расстояние будет между ними через 4 часа, если скорость движения первого вертолета 120 км/ч, а второго — 150 км/ч?

Математика

С одного аэродрома одновременно в противоположных направлениях вылетели два вер??олета. Какое расстояние будет между ними через 4 часа, если скорость движения первого вертолета 120 км/ч, а второго — 150 км/ч?

Автор: Гость