Чем различаются теплые и холодные течения?

Гость: Гость:

Первое отличие - это температура. В тёплых течениях температура воды выше, чем температура окружающих вод, и соответственно наоборот.Второе отличие - это то, что тёплые течения направлены из низких широт в высокие (как пример Гольфстрим),а холодные течения из высоких в низкие(Лабрадорское).