Чем различаются теплые и холодные течения?

География
Чем различаются теплые и холодные течения?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первое отличие - это температура. В тёплых течениях температура воды выше, чем температура окружающих вод, и соответственно наоборот.Второе отличие - это то, что тёплые течения направлены из низких широт в высокие (как пример Гольфстрим),а  холодные течения из высоких в низкие(Лабрадорское).

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