Запишите количество мягких согласных звуков в предложении(расшифровываться не н??до): Циборе шёкиля чузды кощ бюжь.
Русский язык
Запишите количество мягких согласных звуков в предложении(расшифровываться не н??до): Циборе шёкиля чузды кощ бюжь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ооооооооооооооооооооооооооооооооо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Укажите формулы вещества ,для которого молярная масса равна 106г/моль 1)Fe (OH)3 2)Ca(NO3)2 3)NaBr 4)Na2CO3
Математика
С одного аэродрома одновременно в противоположных направлениях вылетели два вер??олета. Какое расстояние будет между ними через 4 часа, если скорос...
Другие предметы