Найдите позицию которая является обобщающей для всех остальных позиций: умения знания навыки компетенция опыт
Обществознание
Найдите позицию которая является обобщающей для всех остальных позиций: умения знания навыки компетенция опыт
Ответ(ы):
Гость:
Умения, знания, навыки, компетенция - это опыт.
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