признаки раздробленного государства
История
признаки раздробленного государства
Ответ(ы):
Гость:
1 своевольность крупных лиц 2 народные конфликты 3 неподчинение правительству 4 плохие сферы экономики, политики 5 вероятность восстания
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