X²+4x+1=0 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!ПОДРОБНО РЕШИТЬ!
Алгебра
X²+4x+1=0 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!ПОДРОБНО РЕШИТЬ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=4²-4*1*1=16-4=√4=2>0 x1=-4+2/2=-2/2=-1 x2=-4-2/2=-6/2=-3
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