Сочинение - рассуждение "Какую роль в моей жизни играет книга?

Русский язык
Сочинение - рассуждение "Какую роль в моей жизни играет книга?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Книга-лучший друг человека.Не зря говорил Пушкин.Книга учит человека думать ,рассуждать,общаться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разобрать по фонетическому разбору слово сдать
Ответить
Математика
Купили четыре коробки конфет по 250 г и несколько коробок по 500 г сколько купили кор??бок по 500. г если всего купили 3 кг 500 г конфет
Ответить
Алгебра
X²+4x+1=0 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!ПОДРОБНО РЕШИТЬ!
Ответить
Обществознание
Найдите позицию которая является обобщающей для всех остальных позиций: умения знания навыки компетенция опыт
Ответить
История
признаки раздробленного государства
Ответить