Сочинение - рассуждение "Какую роль в моей жизни играет книга?
Русский язык
Сочинение - рассуждение "Какую роль в моей жизни играет книга?
Ответ(ы):
Гость:
Книга-лучший друг человека.Не зря говорил Пушкин.Книга учит человека думать ,рассуждать,общаться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Купили четыре коробки конфет по 250 г и несколько коробок по 500 г сколько купили кор??бок по 500. г если всего купили 3 кг 500 г конфет
Обществознание
Найдите позицию которая является обобщающей для всех остальных позиций: умения знания навыки компетенция опыт