Самые популярные города Кавказких Минеральных Вод?

География
Самые популярные города Кавказких Минеральных Вод?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Города Минеральные воды, Ессентуки,Кисловодск, Пятигорск, Железноводск.
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