Как троекуров устраивал счастье дочери

Гость: Гость:

Он любил свою дочь Машу.Но когда князю Верейскому она понравилась и он предложил Троекурову чтобы он женился не ней, он сразу согласился. Он не думал о счастье дочери, потому что Вереский был тоже богат и если они поженятся то к его имению прибавится тоже. Но когда Маша плакала и умоляла чтобы он не выдавал её замуж он в глубине сердца сказал ей хорошо. Но подумав твёрдо сказал НЕТ! Как то так