Как ты думаешь надо ли восстанавливать Фаросский маяк ? Почему ?

Гость: Гость:

Фаросский маяк простоял почти две тысячи лет, и был разрушен в 1375 году во время сильного землетрясения. Через сто лет на месте Фаросского маяка султаном Кайт-беем был построен мощный форт, который должен был защищать Александрию с моря. Нет поьомучтоьон защищает Алексанрию с моря