Как ты думаешь надо ли восстанавливать Фаросский маяк ? Почему ?

Литература
Как ты думаешь надо ли восстанавливать Фаросский маяк ? Почему ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фаросский маяк простоял почти две тысячи лет, и был разрушен в 1375 году во время сильного землетрясения. Через сто лет на месте Фаросского маяка султаном Кайт-беем был построен мощный форт, который должен был защищать Александрию с моря. Нет поьомучтоьон защищает Алексанрию с моря
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