Можно ли сравнить Ольгу Ильинскую с Татьяной Лариной? В чём сходство? В чём различ??е?

Гость: Гость:

Давайте сравним их чувства. Когда Татьяна очень сильно любила Онегина от начала произведения и до самого его конца, целиком отдаваясь чувствам, то Ольга рассталась с Обломовым как только поняла, что тот не может ей дать того счастья, которое она желает. Чувства Татьяны глубоки, она не смогла бы оттолкнуть Онегина, если бы он признался в пору ее девичества, она бы отдалась ему до самого конца и любила бы до самой смерти.