ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!1Реакция между какой парой веществ сопровождается одновременным выделением газа и образованием воды? 1) сульфид натрия и хлоридная кисло-та________________________________________ 2) силикат натрия и хл...
Химия
ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!1Реакция между какой парой веществ сопровождается одновременным выделением газа и образованием воды? 1) сульфид натрия и хлоридная кисло-та________________________________________ 2) силикат натрия и хлоридная кисло-та_________________________________________ 3) карбонат натрия и хлоридная кисло-та________________________________________ 4) хлорид натрия и сульфатная кисло-та____ 2.Обсудите возможность практического осуществления химических реакций между растворами следующих веществ: 1. гидроксида калия и хлорида бария;____________________________________ 2. сульфида натрия и соляной кислоты;___________________________________ 3. силиката калия и азотной кислоты;_____________________________________ 4. гидроксида бария и серной кислоты.___________________________________
Ответ(ы) на вопрос:
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1 Задание - ответ под цифрой 3 2 Задание 1) не существует реакции (обратимая) 2) существует реакция (образование газа H2S) 3) существует реакция (образование H2O)
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