ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!1Реакция между какой парой веществ сопровождается одновременным выделением газа и образованием воды? 1) сульфид натрия и хлоридная кисло-та________________________________________ 2) силикат натрия и хл...

Химия

ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!!!!1Реакция между какой парой веществ сопровождается одновременным выделением газа и образованием воды? 1) сульфид натрия и хлоридная кисло-та________________________________________ 2) силикат натрия и хлоридная кисло-та_________________________________________ 3) карбонат натрия и хлоридная кисло-та________________________________________ 4) хлорид натрия и сульфатная кисло-та____ 2.Обсудите возможность практического осуществления химических реакций между растворами следующих веществ: 1. гидроксида калия и хлорида бария;____________________________________ 2. сульфида натрия и соляной кислоты;___________________________________ 3. силиката калия и азотной кислоты;_____________________________________ 4. гидроксида бария и серной кислоты.___________________________________

Автор: Гость