Вырази в метрах 7 км 8 км ,Ноль 60 м 90 км Ноль ноль 5 м 40 км 305 м Квадратных метрах семь квадратных метров 1600Дм Квадрате 240.000 см квадрате 28.500 дм квадрате

Математика

Вырази в метрах 7 км 8 км ,Ноль 60 м 90 км Ноль ноль 5 м 40 км 305 м Квадратных метрах семь квадратных метров 1600Дм Квадрате 240.000 см квадрате 28.500 дм квадрате

Автор: Гость