Вырази в метрах 7 км 8 км ,Ноль 60 м 90 км Ноль ноль 5 м 40 км 305 м Квадратных метрах семь квадратных метров 1600Дм Квадрате 240.000 см квадрате 28.500 дм квадрате
Математика
Вырази в метрах 7 км 8 км ,Ноль 60 м 90 км Ноль ноль 5 м 40 км 305 м Квадратных метрах семь квадратных метров 1600Дм Квадрате 240.000 см квадрате 28.500 дм квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7км8м- 7008м 90км60м- 90060м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Плотность смеси газов, содержащей 25% этана, 25% пропана и 50% бутана, по азоту равна: 1) 1,18; 2) 2,0; 3) 0,78; 4) 1,7; 5) 1,0.
Геометрия
Физика
Начертите схему цепи, состоящую из источника тока, ключа, двух лампочек, амперметра и двух вольтметров, измеряющих напряжение на лампочках
Математика
Запиши число ,в котором а)157миллионов38тысяч20едениц б)26миллионов26тысяч26едениц в)4 миллиарда 630миллионов 8тысяч 50едениц