Составьте три предложения распространённые и нераспр. Пж
Русский язык
Составьте три предложения распространённые и нераспр. Пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Распр.: я сегодня ходил в кино. стоит одинокий дуб. маша любит мороженое. нераспр.: сегодня я видел красивую белку,она бегала в кустах. петя умеет читать ,но он не умеет рисовать. моя мама красиво пишет,а папа красиво рисует.
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