Составьте три предложения распространённые и нераспр. Пж

Гость: Гость:

Распр.: я сегодня ходил в кино. стоит одинокий дуб. маша любит мороженое. нераспр.: сегодня я видел красивую белку,она бегала в кустах. петя умеет читать ,но он не умеет рисовать. моя мама красиво пишет,а папа красиво рисует.