В каком объёме 0, 1M раствора гидроксида цезия содержится 8, 95г растворённого вещества? Вычеслить мольялную концелтрация и титр раствора ( p = 1, 12г / мл ) помогите пожалуйста это вопросы по решать спасибо! за ранее.

Химия

В каком объёме 0, 1M раствора гидроксида цезия содержится 8, 95г растворённого вещества? Вычеслить мольялную концелтрация и титр раствора ( p = 1, 12г / мл ) помогите пожалуйста это вопросы по решать спасибо! за ранее.

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