В каком объёме 0, 1M раствора гидроксида цезия содержится 8, 95г растворённого вещества? Вычеслить мольялную концелтрация и титр раствора ( p = 1, 12г / мл ) помогите пожалуйста это вопросы по решать спасибо! за ранее.
Химия
В каком объёме 0, 1M раствора гидроксида цезия содержится 8, 95г растворённого вещества? Вычеслить мольялную концелтрация и титр раствора ( p = 1, 12г / мл ) помогите пожалуйста это вопросы по решать спасибо! за ранее.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 литре раствора содержится 0,1*(133 + 16 + 1) = 15 граммов гидроксида цезия. Тогда 8,95 граммов гидроксида содержится в 8,95:15 = 0,6 литрах раствора. Масса 1 литра раствора равна 1*1,12*1000 = 1120 граммов, из них растворителя (воды) 1120 - 15 = 1105 граммов. Моляльность раствора равна 0,1:1,105 = 0,0905 моль/кг Титр раствора равен 15:1000 = 0,015 г/мл.
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