Под защитой береговых обрывов море сравнительно спокойно, зато около устьев рек порывы ветров бывают сильными Выписать словосочетания и их вид связи

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Под защитой береговых обрывов море сравнительно спокойно, зато около устьев рек порывы ветров бывают сильными Выписать словосочетания и их вид связи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под защитой обрывов (управление), береговых обрывов (согласование), море спокойно (согласов.), порывы ветров (управление), около устьев рек (управление), бывают сильными (управление), 
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