Под защитой береговых обрывов море сравнительно спокойно, зато около устьев рек порывы ветров бывают сильными Выписать словосочетания и их вид связи

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Под защитой береговых обрывов море сравнительно спокойно, зато около устьев рек порывы ветров бывают сильными Выписать словосочетания и их вид связи

Автор: Гость