Подскажите стих на кыргызском

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Анатай ОМУРКАНОВ Эгерде сен полюбишь мени... Эгерде сен полюбишь мени, сүйүүнүн Говори эмес молчи бул жөнүндө. Кр горенья сүйүүгө кан Крылья вырастут у ырлар. Эгерде сен полюбишь мени, позови, Позови мени үнү жүрөктүн. Ароматы бар түстө замани, андан никуда мага эмес деться. Эгерде сен полюбишь мени, разожги, Разожги от ошол бездумно. Жана любовью мени обожги, Чтоб горел мен огне анын безумном. Эгерде сен полюбишь мени, ошондо мен Жөнүндө гана сен будешь унутпоо. Жана сонун сүйүүнү жылдыз Болот, келип түшүүчү, биздин, запомни. Эгерде сен полюбишь мени...