В равнабедренная трапеции высота делит большее основании на отрезки равные 5 и 12 см найдите среднюю линию трапеции

Гость: Гость:

Дана трап АВСD .Верхнее основание ВС ,нижнее AD.Доп.построение,еще одна высота,пусть будет .CH1.Тк трап р/б,то бок.стороны равны,тогда и отрезки АН=Н1D,нам сказано,что АН=5,а НD=12,тогда НН1=12-5=7см.Рассмотрим получавшийся прямоугольник НВСН1,ВН=СН1,тогда и ВС=НН1 по свойству прямоугольника(стороны попарно равны).То есть ВС=7 см,тогда всё основание АD=AH+HD=12+5=17 см.Тк сред.л=полусумме оснований,то => ВС+AD/2=KL -сред.линия=7+17/2 =24/2=12 см