От какого слова обращовалось слово сухостой?Помогите пожалуйста!
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От какого слова обращовалось слово сухостой?Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, сухость...
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