От какого слова обращовалось слово сухостой?Помогите пожалуйста!

Русский язык
От какого слова обращовалось слово сухостой?Помогите пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, сухость...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите написать сочинение-рассуждение. оциологи, психологи, писатели говорят, что наше время, начало 21 века, характеризуется бедностью и слабо...
Ответить
Русский язык
Помогите Спишите ,отделяя предложения знаками препинания. Озаглавьте текст. Про??ло жаркое лето дни стали короче по небу поплыли серые облака тра...
Ответить
Русский язык
Составь текст описание ДОМА
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему-Весёлое происшествие!Озаглавте текст и придумайте вступление.Поделитечь своими чувствами,мыслями.Самое главное нарисовать словами...
Ответить
Алгебра
При каком значении y значения выражения 4(y+2) равно -2
Ответить