Сочинение на тему-Весёлое происшествие!Озаглавте текст и придумайте вступление.Поделитечь своими чувствами,мыслями.Самое главное нарисовать словами картинку. ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ!!
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Сочинение на тему-Весёлое происшествие!Озаглавте текст и придумайте вступление.Поделитечь своими чувствами,мыслями.Самое главное нарисовать словами картинку. ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это проишествие случилось со мной прошлым летом... Я уехла в деревню к бабушке. Там была не выносимая скукатень. Но это ещё не всё. Каждую ночь к нам скреблась бездомная кошка. Она хотела покушаться. Вот попрошайка! Так вот что же случилось... В очередную ночь кошка не стала скребстись в дверь, а волшебным способом пробралась в окно кухни и уронила цветы. Вдруг бабушка проснулась и начала кричать, что к нам пробрались воры. Но когда я вошла на кухню то там и оказалась эта попрошайка. Я сказала ей: -Не стыда не совести у тебя нет! Я успокоилась бабушку и эта кошка Маша стала жить у нас. Вот такое происшествие случилось. Хорошо, что всё хорошо кончилось!
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