При каком значении y значения выражения 4(y+2) равно -2
Алгебра
При каком значении y значения выражения 4(y+2) равно -2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(у-2) = -2 4у-8= -2 4у= 8-2 4у=6 у=6:4 у=1,5
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