Расставьте ударения в словах: Глиняный, ремень, сливовый, баловать, квартал, цемент, щавель, сантиметр, кухонный, красивее. Пожалуйста! У меня с этим туго

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Расставьте ударения в словах: Глиняный, ремень, сливовый, баловать, квартал, цемент, щавель, сантиметр, кухонный, красивее. Пожалуйста! У меня с этим туго
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГлИняный,рЕмень,сливОвый,бАловать,квартАл,цемЕнт,щавЕль,сантимЕтр,кУхонный,красИвее
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