Укажите вид химической связи в веществе PCI3. Срочно ответ пж
Химия
Укажите вид химической связи в веществе PCI3. Срочно ответ пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ковалентная химическая связь
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