Подскажите , что это за цвет глаз

Биология
Подскажите , что это за цвет глаз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синий этот цвет глаз
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Запишите операторы условного перехода
Ответить
Химия
Какое из веществ - флюорит CaF2 или криолит Na2ALF6 богаче фтором?
Ответить
Геометрия
Найдите координаты и длину вектора m=2a+3b, если a={4;-2} b={-3;5}
Ответить
Русский язык
От какого слова образовано наречие всмятку?
Ответить
Химия
Что такое наблюдение в химии
Ответить