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От какого слова образовано наречие всмятку?
Русский язык
От какого слова образовано наречие всмятку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От слова мять например яйцо в смятку
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