Доказать, что если a-2b=1, то верным будет равенство a^3-8b^3=1+6ab

Математика
Доказать, что если a-2b=1, то верным будет равенство a^3-8b^3=1+6ab
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A-2b=1, a=2b+1 a³-8b³=1+6ab (2b+1)³-8b³=1+6*(2b+1)*b 8b³+12b²+6b+1-8b³=1+12b²+6b 12b²+6b+1=1+12b²+6b если a-2b=1, то a³-8b³=1+6ab верно
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