Номер 397 помогите пожалуйста
Математика
Номер 397 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№397 а) Т.к. продолжительность дня уменьшилась с 7 октября до 8 часов, то 7 октября продолжительность дня была 8 часов. б) 900-350=550(гр) Ответ:550 грамм сахара добавили в пакет. в) 17+12-10=19(человек) Ответ: 19 человек было на первой остановке
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