Номер 397 помогите пожалуйста

Гость: Гость:

№397 а) Т.к. продолжительность дня уменьшилась с 7 октября до 8 часов, то 7 октября продолжительность дня была 8 часов. б) 900-350=550(гр) Ответ:550 грамм сахара добавили в пакет. в) 17+12-10=19(человек) Ответ: 19 человек было на первой остановке