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Какой тип корневой системы у Овеса ?
Биология
Какой тип корневой системы у Овеса ?
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Гость:
Мочковатая система.)))
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