Прямые m и n - оси симметрии четырёхугольника ABCD. Тогда ABCD .... ??
Геометрия
Прямые m и n - оси симметрии четырёхугольника ABCD. Тогда ABCD .... ??
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Квадраааааааааатттттт
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