Помогите мне написать сочине ние на тему "В первый раз в гостях у подруге" план 1)как попала в комнату( прихожая, коридор) 2)интерьер комноты друга( 1: пол,2:стены,3:поток,4:окна,5:мебель) 3)впечатления

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Помогите мне написать сочине ние на тему "В первый раз в гостях у подруге" план 1)как попала в комнату( прихожая, коридор) 2)интерьер комноты друга( 1: пол,2:стены,3:поток,4:окна,5:мебель) 3)впечатления

Автор: Гость