Пожалуйста помогите выполнить разбор по падежам: сегодня ночью выпал первый снег, засыпал дома, деревья, белым покрывалом

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Пожалуйста помогите выполнить разбор по падежам: сегодня ночью выпал первый снег, засыпал дома, деревья, белым покрывалом

Автор: Гость