Пожалуйста помогите выполнить разбор по падежам: сегодня ночью выпал первый снег, засыпал дома, деревья, белым покрывалом

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Пожалуйста помогите выполнить разбор по падежам: сегодня ночью выпал первый снег, засыпал дома, деревья, белым покрывалом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня ночью выпал первый снег ( и.п ) , засыпал дома ( в.п) , деревья ( в.п ) , белым покрывалом ( т.п )
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