В-одном мешке было 46 кгзерна это на 18 кг меньше чем во втором . сколько зерна в обои?? мешках?
Математика
В-одном мешке было 46 кгзерна это на 18 кг меньше чем во втором . сколько зерна в обои?? мешках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46-18=28кг 28+46=74кг ответ:74кг
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