В-одном мешке было 46 кгзерна это на 18 кг меньше чем во втором . сколько зерна в обои?? мешках?

Математика

В-одном мешке было 46 кгзерна это на 18 кг меньше чем во втором . сколько зерна в обои?? мешках?

Автор: Гость