Круглый торт разрезали двумя прямыми разрезами какое наибольшее число должно получиться, а какое наименьшее
Математика
Круглый торт разрезали двумя прямыми разрезами какое наибольшее число должно получиться, а какое наименьшее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее 4, наименьшее либо 2, либо 3 в зависимости от того, можно ли разрезать не до конца
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