Когда солужебные части речи , а когда самостоятельные (Тоже , также , зато , чтобы , потому что , вследствие , в течение , в продолжение) написать к каждому слову по 2 предложения когда они служебные ч.р. , а когда самостоятельные

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Когда солужебные части речи , а когда самостоятельные (Тоже , также , зато , чтобы , потому что , вследствие , в течение , в продолжение) написать к каждому слову по 2 предложения когда они служебные ч.р. , а когда самостоятельные

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