Когда солужебные части речи , а когда самостоятельные (Тоже , также , зато , чтобы , потому что , вследствие , в течение , в продолжение) написать к каждому слову по 2 предложения когда они служебные ч.р. , а когда самостоятельные

Русский язык
Когда солужебные части речи , а когда самостоятельные (Тоже , также , зато , чтобы , потому что , вследствие , в течение , в продолжение) написать к каждому слову по 2 предложения когда они служебные ч.р. , а когда самостоятельные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В речке из-за мутного течения  поднялась муть. однако все было не так как ,ка предсказывал дедушка.(это со служебными чатями речи) (это без) я пошел домой. голова трещит.
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