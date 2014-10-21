Главная мысль басни толстого "Как мужик убрал камень" Заранее спасибо)

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Задай вопрос из школьного предмета 1-4 Литература 5+3 б Л Н Толстой Как мужик убрал камень Как ты думаешь в чем заключается главная мысль басни Толстого Запиши Попроси больше объяснений следить Отметить нарушение Andrey1980chel 21.10.2014 Ответы и объяснения dasha120503 ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! Dasha120503 хорошист Лев Николаевич Толстой в басне "Как мужик камень убрал" хотел показать достаточно простую мысль: любую проблему можно решить различными способами.Каждый способ имеет свою показатели (как в любом проекте): цену, время, ресурсы.Каждый инженер предложил свой способ. Каждый из способов имел свою цену.Мужик предложил минимальную цену - сто рублей, при этом необходимо выкопать на площади! огромную яму и закопать в нее камень. Давайте представим, сколько времени потребуется одному мужику, чтоб сначала выкопать огромную яму, потом скинуть туда камень и закопать яму обратно!