У человека ген карих доминирует на геном голубых.Какое потомство можно ожидать от брака кареглазой женщины и голубоглазаго мужчины?От кареглазых гетерозиготных родителей

Биология

У человека ген карих доминирует на геном голубых.Какое потомство можно ожидать от брака кареглазой женщины и голубоглазаго мужчины?От кареглазых гетерозиготных родителей

Автор: Гость