У человека ген карих доминирует на геном голубых.Какое потомство можно ожидать от брака кареглазой женщины и голубоглазаго мужчины?От кареглазых гетерозиготных родителей

Биология
У человека ген карих доминирует на геном голубых.Какое потомство можно ожидать от брака кареглазой женщины и голубоглазаго мужчины?От кареглазых гетерозиготных родителей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А- карие глаза а - голубые глаза аа- генотип мужчины  Аа - генотип женщины  Голубоглазый мужчина:  Аа х Аа = аа Кареглазая женщина: АА х аа = Аа Потомство: Аа х аа =50% Аа(кареглазые), 50% аа (голубоглазые)
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