При нагревании металлического бруска массой 250 грамм от 15 до 115*C было затрачено 9500??Ж теплоты. Определите вещество, из которого изготовлен брусок

Физика

При нагревании металлического бруска массой 250 грамм от 15 до 115*C было затрачено 9500??Ж теплоты. Определите вещество, из которого изготовлен брусок

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